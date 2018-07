Prijzen voor nieuwe BMW X5

De BMW X5 bevindt zich alweer in z'n vierde generatie. En wil je daarover de belangrijkste zaken en meer weten, lees dan vooral ons eerdere, uitgebreide item daarover. Nu vestigen we de aandacht op de (eerste) prijzen en voor welke motorvarianten die gelden.De nieuwe X5 rolt 24 november bij de BMW-dealer binnen en het motorpalet bevat dan drie keusopties, allen dermate sterk dat je om stuwkracht niet verlegen zal zitten. Wat te denken van een 'instapper', goed voor en acceleratie naar honderd in 6,5 seconden en een top van 230 km/h. Potige cijfers – voor een kolossale SUV – die toehoren aan de X5 xDrive30d, een zescilinder-diesel me dubbele turbo's. Diens prijs? Tegen € 90.883,- ben je helemaal het heertje.Liever de hooligan uithangen? Dan is de almachtige M50d zonder meer de geijkte keus. Ook voorzien van een geblazen zescilinder-diesel, maar dan met een bijna schofterig vermogen van – hou je vast – 400 pk en 760 Nm. Menig hot hatchback of sportcoupé valt ermee te pesten, want BMW geeft ervoor een acceleratie op van slechts 5,2 seconden. Nog maar te zwijgen over de tussensprints die de X5 M50d in een oogwenk zal afwikkelen. Echter dergelijke topprestaties komen wel tegen een evenzo gepeperde prijs. Pas vanaf € 129.350,- is het instappen en wegrijden.De derde en laatste motorvariant lust enkel benzine. Het gaat om de xDrive40i die 250 pk en 340 Nm weet te mobiliseren als het moet. Ermee vanuit stilstand naar honderd snellen duurt slechts 5,5 seconden en de top bedraagt 243 km/h. Cijfers die je minimaal € 96.594,- kosten.Wil je meer benzinekracht? Dan moet je geduld hebben. Pas in een later stadium volgen er meer, waaronder de alles overtreffende X5 M. 'En de xDrive50i dan?' horen we je hardop denken. Klopt, die 462 pk sterke V8 heeft BMW in principe ook op de plank, maar zal helaas niet worden gevoerd in Nederland. Zelfs de Duitsers krijgen 'm geeneens. Gans Europa niet.