Onthulling Bugatti Divo nabij

Middels een teaserfoto laat Bugatti weten dat het werkt aan iets exclusiefs. De auto krijgt – zoals het merk dat al vaker deed – de naam van een coureur uit Bugatti's vervlogen tijden mee. Ditmaal is dat Albert Divo, een Fransman die de fameuze en slopende Tango Florio-race tweemaal op rij won achter het stuur van een Bugatti Type 35. Dat was in 1928 en 1929.'Happiness is not around the corner. It is the corner. The Divo is made for corners', zo zegt CEO Stephan Winkelmann. Oftewel, de Bugatti Divo zal een meer wendbare versie zijn van de Chiron. Dat moet kunnen door het gewicht verder te beperken en een specifiek aerodynamisch pakket te ontwikkelen. Veel meer wordt niet losgelaten nog.Alhoewel… Ook mag je rekenen op een specifieke stijl, plus een prijskaartje dat om en nabij de 5 miljoen euro ligt. Per stuk welteverstaan. Bugatti denkt dat dit astronomische tarief geen struikelblok zal vormen, mede aangezien er van de Divo slechts 40 zullen worden gemaakt. Van de 'gewone' Chiron komen er 500. Er is ook al een datum. De Divo zal op 24 augustus ontdaan worden van zijn doek.