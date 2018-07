DS3 Crossback mikt op MINI Countryman

Zelf hult DS zich nog steeds in stilzwijgen, maar de patentafbeeldingen zijn inmiddels al opgedoken. Dat is tegenwoordig schering en inslag en levert de marketingafdeling van een automerk altijd kopzorgen op. Die zien immers steevast met lede ogen de simpele zwart-wit-beelden verschijnen en verkiezen vanzelfsprekend dat het publiek kennis zou maken met gelikte sfeerbeelden. De DS3 Crossback is slechts het jongste slachtoffer en zal zeker niet de laatste zijn.PSA zal het model op het gloednieuwe CMP-platform parkeren. En dat is ook compatibel met een elektrische aandrijflijn. Zo'n variant staat dan ook op de agenda, maar eerst komen de conventionele versies voorzien van benzine- en dieselmotoren. Toch nog even over die EV-uitvoering; daarmee wordt naar verluidt gemikt op een actieradius van 450 kilometer. Ook de Hyundai Kona Electric mag zich zodoende tot een mikpunt rekenen.Wat design betreft treedt de DS3 Crossback onmiskenbaar in de voetsporen van z'n grotere broers, de DS5 en DS7 Crossback. En dat betekent diverse aparte stijlkenmerken en een interieur vol tierelantijntjes en sfeervolle gekkigheden. Een 13-in-dozijn SUV zal de DS3 Crossback in z'n klasse niet zijn.