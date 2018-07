Eerste indruk van interieur nieuwe Mercedes GLE

Zó, dat zal eventjes wennen worden. Althans, voor een SUV van Das Haus. De interieurs daarvan waren altijd vrij ' volumineus ' om het stoere karakter van de auto ook vanbinnen ye onderstrepen. Hoe anders zal dat zijn bij de nieuwe GLE. Deze schetsen vertonen een veel minimalistische lay-out. Een aanpak waarbij de meeste fysieke knoppen zijn ondergebracht in digitale schermen. De GLE treedt hiermee in de voetsporen van 'lagere' Mercedesen, zoals de nieuwste A - en E-klasse.De displays in de nabije SUV uit Stuttgart zijn nog groter dan in de A: 10,25 versus 12,3 inch voor de GLE. En de luxe softroader maakt tegelijk de omschakeling van het Comand-infotainmentsysteem naar het nieuwe MBUX. Wen er maar aan, want dat systeem zal uiteindelijk in elke Mercedes terug te vinden zijn.De volgende generatie GLE krijgt ook een nieuw stuurwiel. Daarop zitten maar liefst 18 bedieningselementen, bovenop twee touchpads in de horizontale spaken. In de middenconsole zit nu ook een grotere touchpad. Optioneel, waarschijnlijk.De vormgeving van de nieuwe dashboard volgt de trend die is ingezet met de S-klasse. Vier ronde luchtroosters domineren het design van het centrale gedeelte. Met als decoratief extraatje dat de Duitsers dit functionele element tot een heus stijldetail verheffen. Om alsnog het stoer(der)e karakter van de GLE te onderstrepen wordt de middentunnel geflankeerd door twee forse handgrepen.