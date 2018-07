Tesla Shooting Brake blijft one-off, want maker stopt ermee

Op de website van RemetzCar valt nu het volgende te lezen: 'Na veel wikken en wegen en met gemengde gevoelens zeggen wij vaarwel tegen ons bedrijf. Maar met opgeheven hoofd!' Volgens RemetzCar is het een combinatie van de factoren leeftijd en de afgenomen vraag naar het ombouwen van auto's geweest die het team heeft doen besluiten de deuren dicht te doen. Na 22 jaar.Ook bij de eigenaar van de Tesla Model S Shooting Brake zal dit nieuws ongetwijfeld even moeten landen. Anderzijds blijft zijn kersverse aanwinst, die afgelopen weekend nog schitterde op het Concours d'Elegance op het terrein van Paleis het Loo in Apeldoorn, hierdoor wel extra exclusief. Aanvankelijk was het namelijk de bedoeling dat er 20 exemplaren zouden worden gebouwd. Dat gaat nu dus niet door.Ook het koningshuis zal opzoek moeten gaan naar een andere leverancier voor de staatsauto. De verlengde Audi A8 waarin Willem-Alexander en Máxima zich laten rijden is namelijk ook gebouwd door RemetzCar.