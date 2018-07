Toyota Supra ook op Goodwood nog altijd in een velletje

Leuk dat Toyota de nieuwe Supra meeneemt naar Goodwood. Die auto past immers perfect tussen het overige pluimage op vier en twee wielen. De nieuwe Supra komt zelfs nog even in actie, beloven de Japanners. Echter wie hoopt op een simultane onthulling komt van de koude kermis thuis: nog altijd zal de Supra gedrapeerd zijn in een camouflageprintje. En dergelijke praktijken beginnen langzamerhand een beetje als een dode mus te voelen.Super-enthousiast zijn we over de nieuwe Supra. Vanaf de eerste geruchten dat de iconische Japanner zou terugkeren. De reeds gelekte specificaties lieten ons nog verder naar het puntje van de stoel schuiven. De onthulling zou nabij moeten zijn, kan niet anders. Maar inmiddels zijn we opnieuw maanden verder en heeft Toyota nog altijd niet het doek getrokken van de Supra. Ook in Goodwood is het opnieuw pappen en nathouden. Waar wacht men nog op?!