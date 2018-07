50 jaar Dino vieren deed Ferrari zo

De Dino. De helft aan cilinders dan alle andere Ferrari's uit die tijd, het niet zo exotische Fiat dat de motoren ervan bouwde, z'n eigenaardige uiterlijk en daarmee uitstraling; na een weliswaar voortvarende verkoopstart haalde men lang de neus op voor de Dino. Een beetje non-conformistisch was de auto dan ook op z'n minst.Feitelijk is (de) Dino ook geen Ferrari, maar een merk dat Enzo oprichtte om een antwoord te hebben op de succesvolle 'betaalbare' concurrentie (lees: Porsche 911). Voor een steigerend paard op de motorkap was de Dino aanvankelijk te min. Maar gekscherend vernoemde Enzo zijn submerk nota bene wel naar zijn veel te vroeg overleden zoon Alfredo 'Dino' Ferrari.Alfredo overleed op 30 juni 1956 aan de gevolgen van Duchenne, een spierziekte. Hij was pas 24. Een jaar later showde Ferrari de allereerste Dino als prototype op de autoshow van Turijn. Dat maakt het merk en de auto eigenlijk 51 jaar, maar Ferrari knijpt ditmaal graag een oogje dicht en houdt lanceringsjaar 1958 aan. Anders zou dit feestje de aandacht hebben afgeleid van de 70verjaardag van Ferrari zelf. En dat kon natuurlijk niet.Alle generaties bij elkaar opgeteld zijn er ongeveer 6.500 Dino's gebouwd. Dat maakt het model tot een van de meest gewilde 'Ferrari's'. Maar dat was toen. Decennialang is de Dino genegeerd door de liefhebbers om eerdergenoemde redenen. Tot sinds kort, vooral nadat het gerucht ging dat Ferrari zou werken aan een spirituele opvolger. Het maakte de Dino weer hottopic en beetje bij beetje geliefd. Iets dat je snel terugzag in de handelsprijzen. Zeker de eerste generaties gaan inmiddels voor Ferrari-tarieven over de toonbank. Sommige van de 150 opgetrommelde Dino-eigenaren ter viering van het 50bestaan hebben daarmee geluk. Maar vaak waren de meesten daarvoor al groot fan.