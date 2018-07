Volg de Skoda-rijder ook tijdens de 105ste Tour de France

Skoda en de Tour de France zijn echt twee handen op één buik. De aanstaande editie is het alweer de vijftiende keer dat de twee nauw aan elkaar verbonden zijn. Tijdens de 105ste Tour de France zet het Tsjechische merk maar liefst 250 organisatie- en begeleidingsauto's in. Daarnaast is het logo van Skoda tijdens de drie koersweken prominent zichtbaar op de groene trui, de kleur van de beste sprinter van de dag. Kortom, Skoda zal wederom niet te missen zijn tijdens de Tour.De autovloot in de Ronde van Frankrijk bestaat dit jaar uit verschillende Skoda's. De Octavia (Combi) is eigenlijk al sinds mensenheugenis een vaste kracht en dat zal nu niet anders zijn. Maar hij wordt dit jaar ondersteund door de Kodiaq en de Karoq, de beide SUV's. Ook de statige Superb is van de partij, en die is weggelegd voor Christian Prudhomme. De Tour-directuer zal Skoda's vlaggenschip gebruiken mobiel commandocentrumDe 105e editie van de Tour de France begint op zaterdag 7 juli met de Grand Départ op het Atlantische eiland Noirmoutier-en-lle. In drie weken tijd leggen 176 profrenners in totaal 3.351 kilometer af, verdeeld over 21 etappes. Op de weg door Frankrijk gaat het peloton over bergtoppen die het uiterste van de renners vragen. Zij moeten onder andere de Col de la Colombière, Col de la Madeleine en befaamde 'Nederlandse berg' Alpe d'Huez trotseren, voordat zij op zondag 29 juli het einddoel bereiken: de Champs-Elysées in hartje Parijs.