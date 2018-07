Audi onthult interieur e-tron (met 5 schermen!)

Het belangrijkste nieuws ditmaal is de onthulling van het interieur. Moeten we daar heel veel over zeggen? Het is typisch Audi; mooi strak, ongetwijfeld grandioos afgewerkt en er is gebruikgemaakt van een prachtig lichtdesign.Grootste verrassing daar vormt de aanwezigheid van niet één of twee schermen, nee het blijft zelfs niet beperkt tot drie stuks. De e-tron wordt namelijk leverbaar met twee schermen die dienst doen als buitenspiegels.Op de pootjes waar normaal gesproken de buitenspiegels zitten is een kleine camera geplaatst. Die geeft het beeld weer op de 7 inch schermen die direct boven de portiergrepen zitten. Groot voordeel volgens Audi is dat je met behulp van touchscreen het beeld kan verplaatsen, in- en uit kan zoomen alsook kiezen voor een speciale weergave voor op de snelweg, draaien of parkeren. Audi heeft er een primeur mee te pakken. Ondanks dat we het bijvoorbeeld ook al zagen bij de Volkswagen XL1, is de e-tron de eerste echt in serie geproduceerde auto waarop de digitale buitenspiegel geleverd wordt.