Opnieuw meer auto's verkocht in juni

De eerste verkoophelft van het jaar was een goede helft voor autodealend Nederland. Na de eerste zes maanden van 2018 staat de teller op ruim 250.000 nieuw verkochte auto's. Dat is 12 procent meer dan over het eerste halfjaar van 2017.

Van de precies 253.410 nieuwe registraties in 2018 tot dusver nam afgelopen juni er 47.117 voor rekening. Dat is een plus van 15 procent ten opzichte van juni vorig jaar en hiermee de beste junimaand sinds 2012. Kortom, de autokoper heeft de zomer in de bol (wat niet zo verwonderlijk is gezien de aanhoudende tropische tempraturen).



Voor heel 2018 verwachten RAI Vereniging en Bovag een verkooptotaal van 430.000 stuks; vorig jaar eindigde de teller op 414.538.



Volkswagen comfortabel op kop

Kijken we op merkniveau, dan blijkt de top-5 van de meest geregistreerde merken in 2018 goed te zijn voor een gezamenlijk marktaandeel van bijna 42 procent. Volkswagen voert de ranglijst aan met 28.979 registraties en een marktaandeel van dik 11 procent. Renault en Opel zijn respectievelijk de nummers twee en drie van Nederland op dit moment. Maar de strijd om het zilver is spannend. Zo staan de Fransen momenteel op 21.760 nieuw verkochte auto's, terwijl de Duitsers het met nog geen 200 minder hoeven stellen. Peugeot volgt op enige afstand (17.915 stuks) op plek vier en Kia sluit de top-5 van bestverkopende merken af met een aantal van 15.456 kopers.



Tesla zet verdubbelaar in

Qua elektrische auto's is Tesla in Nederland marktleider met een ruime verdubbeling in registraties ten opzichte van de eerste helft vorig jaar. De teller staat nu op 2.803, waarvan 1.125 in juni. Verreweg het best lopende model tot en met juni is dan weer de Polo. Die Volkswagen ging reeds meer dan 3.000 keer vaker over de toonbank dan de nummer twee, de Ford Fiesta.