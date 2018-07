Volkswagen T-Cross officieel aangekondigd voor de hersft

Met de komst van de T-Cross komt het aantal SUV's van Volkswagen in mum van tijd op vijf te staan. Met de T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace en Touareg hebben we immers al kennis kunnen maken. De T-Cross is de meest compacte van allemaal met een lengte van 4,1 meter. Niettemin is dit bijna 15 centimeter langer dan de in 2012 getoonde Taigun Concept waar de T-Cross een lijntje mee heeft.De T-Cross is klein maar fijn, volgens Volkswagen. Zo is veel aandacht besteed aan het maximaal uitbuiten van de buitenmaten ten behoeve van de binnenruimte en ook zou de T-Cross prettig veelzijdig te zijn. Beloftes die ons doen denken aan de vroegere ' hij-is-groter-dan-je-denkt '-reclamespotjes rond de Lupo. Grappig waren die, maar met een rake boodschap. Qua veiligheid pakt de T-Cross zoal uit met Front Assist en Lane Assist.