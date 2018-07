Audi maakt vanafprijzen nieuwe A6 Avant bekend

Wie als een van de eersten in de nieuwe A6 Avant wil rijden moet diep(er) in de buidel tasten want Audi trapt af met de sterke motorvarianten. Op dit moment zijn er twee versies te bestellen: de A6 Avant 45 TDI quattro en de A6 Avant 50 TDI. De eerste is goed voor 231 pk, de laatste voor 286 pk. Krachtige motoren, maar daar hangt dan ook een zeker prijskaartje aan. Minimaal € 77.145,- om precies te zijn. Instappen en wegrijden in de 50 TDI kost zelfs € 82.945,-.Audi is zich er terdege van bewust dat dergelijke prijzen lang niet voor iedereen zijn weggelegd en zal zodoende het leveringsgamma snel uitbreiden. Er komen versies met voorwielaandrijving en de motorenreeks wordt aangevuld met een 2.0 TDI, die 204 pk levert, en een tweeliter turbobenzine met 245 pk. Prijzen daarvan volgen nog, maar zullen sowieso 'vriendelijker' zijn.Over de luxe en comfort aan boord behoef je je geen zorgen te maken; dat zit wel snor. Zo is een 8-traps automaat standaard en ook beschikt iedere A6 Avant over onder andere LED-koplampen en -achterlichten, aluminium dakreling, MMI navigatie, een elektrisch bediende achterklep, het geïntegreerde bedieningsconcept 'Audi Touch Response', Audi Connect diensten inclusief Audi Connect noodoproep & service, automatische airconditioning, Parkeerhulp plus, Audi Lane Departure Warning, automatische snelheidsregeling, 18 inch lichtmetalen velgen en trekhaakvoorbereiding.Naast de keus uit vier onderstelvarianten, waaronder vierwielsturing, is het ook mogelijk een specifieke uitstraling te kiezen: Design of Sport. De eerste onderscheidt zich door vele chromen exterieuraccenten en een interieur met afwerkingselementen in mono.pur en aluminium, een multifunctioneel met leder bekleed sportstuur, gedeeltelijk lederen bekleding en speciale lichtmetalen velgen.De Sport-uitvoering daarentegen pakt uit met sportstoelen vóór, aluminium en chromen exterieuraccenten, 5-spaaks lichtmetalen velgen en specifieke afwerkingsdetails voor het interieur.