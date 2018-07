Echt goud voor BMW i3 en i8 Starlight Edition

Goudsnippers in de lak van je BMW i3 of i8, je zou er bijna niet mee de weg op durven. Stel je toch eens voor dat je een paaltje over het hoofd ziet. Schitterend en exclusief oogt het wel.

Ooit waren de BMW i3 en i8 de meest besproken auto's van het moment. Om ze terug in het zonnetje te krijgen, zocht BMW Tsjechië de samenwerking op met twee crea bea's: schilder Miroslav Špičák en designer Zoltán Matuška. Samen kwamen ze op het idee een i3 en een i8 te voorzien van een wel heel exotische lak. Verf waarin 24-karaat goud is verwerkt en zo een sterrenhemel-bij-nacht-effect te krijgen. Een naam voor deze exclusieve versies was daarna snel gevonden: Starlight Edition.



Vier lagen

Het proces om goudsnippers in een autolak aan te brengen met een mooi egaal resultaat valt niet mee. Bovendien moet het natuurlijk wel matchen met de originele kleuren van de i3 en i8. Bij de Starlight Editions is dat hoogglans zwart. Vier laklagen van goud waren ervoor nodig volgens Toplac, hofleverancier van BMW Tsjechië als het op autolakken aankomt. Liebscher Blattgold GmbH leverde het waardevolle edelmetaal in snippers aan. Om een extra diepe glans te creëren werden er nog twee laklagen aangebracht.



Nobel doel

Echt goud werd ook gebruikt om het interieur van beide BMW i-modellen op te leuken. Tot in de sierpanelen op de dorpels toe. Meerdere plaquettes geven aan hoe exclusief de i3 en i8 Starlight Edition wel niet zijn. Van elk bestaat er maar eentje. Maar ze zullen wel degelijk te koop worden aangeboden. Tijdens een benefietveiling.