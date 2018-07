Snik! Asimo van Honda zegt doei

Het verhaal van Asimo begint in 1986, toen Honda een onderzoekscentrum opende in de prefectuur Saitama. Daar werkte het ook aan brandstofcellen en de HondaJet. Gaandeweg hebben we Asimo zien ontwikkelen van een robot nauwelijks meer dan een magnetron op scharnierende poten tot een hypergeavanceerde, menselijk bewegende machine verpakt in een astronautenpak. Asimo kent door z'n vele mondaile optredens en demonstraties een flinke schare fans.Onder zowel jong als oud is de 130 meter lange en 48 wegende robot geliefd. Niet in de laatste plaats vanwege de guitige interactie die Asimo had met z'n publiek. Dankzij geavanceerde sensoren kan hij namelijk zichzelf balanceren, wandelt hij bijna als een mens, kan hij springen en traplopen, een drankje inschenken en (snel)lopen tot 9 km/h. Zelfs een vrolijk deuntje dansen is iets waar Asimo z'n hand niet voor omdraait. Of hinkelen.Maar terwijl ooit gedacht werd dat robots ons in de toekomst allemaal gingen helpen of zelfs vervangen, concludeert Honda nu dat het product geen vooruitzichten meer biedt. De ontwikkeling van Asimo wordt daarom stopgezet.Ondanks dit droevige en best onverwacht nieuws, zegt Honda dat Asimo geen verloren onderzoeksproject is, maar dat z'n sensoren gebruikt zullen worden voor zelfrijdende auto's. Daarnaast werken de Japanners nog steeds aan mobiliteitsoplossingen voor ouderen. Honda heeft ook een grasmaaier ontwikkeld die autonoom, zelfs over oneffen oppervlakken kan functioneren. Ook dat wordt aan Asimo toegewezen.