Jarige jobs trakteren zichzelf op Nissan GT-R50 by ItalDesign

De Nissan (Skyline) GT-R wordt binnenkort 50 en dat moet natuurlijk op speciale wijze worden gevierd. Dat vindt ook het Italiaanse designhuis ItalDesign, dat dit jaar al de halve eeuw aantikt. En dat heeft geleid tot deze zeer bijzondere GT-R50 by ItalDesign.

Nooit eerder werkten Nissan en ItalDesign samen. Maar de eerste keer is meteen raak! Wat een markant apparaat is de GT-R50. Ondanks dat de lijnen van de Japanse supercar erin nog steeds herkenbaar zijn, oogt 'ie tegelijk heel anders. Met name de voor- en achterzijde gingen op de schop voor het vieren van een dubbelfeestje.



Omgekeerde wereld

Saillant detail: niet de Italianen, maar de artistieke koppen bij Nissan Design Europe in Londen en Nissan Design America tekenden de lijnen van de GT-R50. ItalDesign is verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling, alsook de bouw van de auto. Je zou andersom verwachten. Niet in de laatste plaats vanwege de gekozen kleurstelling: Liquid Kinetic Grey met goud als accentkleur. Dat heeft namelijk een zekere Italiaanse flair.



Ook opmerkelijk: het hoge Playstation-gehalte in het interieur is als sneeuw voor de zon verdwenen. Zouden de Italianen toch iets meer invloed hebben gehad dan dat het uiterlijk doet vermoeden. Het resultaat is in elk geval maar wat gaaf!



Nismo-basis

Onderhuids is de Nissan GT-R50 by ItalDesign een Nismo. Maar dan eentje met tal van onderdelen afkomstig van de GT3-racer. Grotere turbo's, betere intercoolers en injectoren, andere nokkenassen, stijvere en sterkere ophangrubbers, lagers en stabilisatoren, noem het maar op. Ook het in- en uitlaattraject is fiks aangepakt wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een vermogen van 720 pk en 780 Nm aan koppel. Rollen doet de Nissan GT-R50 op exclusieve 21 inch wielen met daaromheen Michelin Pilot Sport-rubber. Maar dan nu de hamvraag: en nu? Volgt er productie, hetzij in een gelimiteerd oplage, of blijft het bij dit ene exemplaar?