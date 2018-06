McLaren presenteert nieuwe Long Tail, genaamd 600LT

Met de 675LT en de P1 GTR (beide onlangs opgevolgd door respectievelijk de 720S en Senna) hebben de hoger geclassificeerde Super Series en Ultimate Series al een tijdje een absoluut topmodel te pakken. Bij de McLaren Sports Series ontbrak het daar nog aan. Maar nu hebben ook de 540C, 570S en 570GT een gezinslid om tegenop te kijken: de 600LT.'LT' staat voor Long Tail, een stijlkenmerk waarmee McLaren nogal een historisch dingetje heeft. Niet dat je daarvan ook maar iets terugziet tegenwoordig, want evenals bij de 675LT is de staart van de 600LT bij lange na niet zo lang als bij de vroegere en illustere F1 GTR. Nu gebruikt McLaren de lettercombi vooral om het topmodel binnen elke Serie aan te duiden. Het verschil in lengte met de overige Sports Series-modellen bedraagt immers slechts 7 centimeter. En het leeuwendeel daarvan lijkt de extreme diffuser voor rekening te nemen. Ja, aan delooks ontbreekt het de 600LT dan weer niet.In het motorcompartiment vind je nog steeds de bewezen 3.8 liter V8-biturbo. Goed voor 600 pk zoals je vast al vermoedde. Het koppel reikt tot 620 Nm, terwijl de boreling zomaar eventjes bijna honderd kilo lichter is dan de al niet malse 570S. De opgegeven acceleratie naar 100 km/h in amper drie seconden geloven we dan ook meteen. Idem dito de 9,5 seconden voor de spurt vanuit stilstand naar 200 km/h. De topsnelheid is al net zo indrukwekkend; 328 km/h weet de 600LT te halen.