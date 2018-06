Mazda CX-5 is Occasion van het Jaar 2018

De verkiezing Occasion van het Jaar is een initiatief van het Automobiel Management, een vakmagazine dat ook de organisatie rond de Zakenauto en Bestelauto van het Jaar initieert. Voor de beste tweedehandsauto van het moment wordt er nauwlettend gekeken naar de cijfers van VWE Voertuigeninformatie en -documentatie, Marktplaats, Macadam, BCA en Athlon Carlease. En dan met name naar het marktaandeel, de schades, prijzen, marges, het aantal keren dat een auto van een bepaald merk is bekeken, stadagen, views van de advertenties, innameschade, ROB-kosten en het aantal transacties per advertentie. Al deze data wordt op een hoop gegooid, geanalyseerd en uitgekristalliseerd. Vervolgens rolt daar een winnaar uit, en voor dit jaar is dat de Mazda CX-5.'De uitkomst van deze gehanteerde en op data gebaseerde criteria is volgens AM een duidelijke reflectie van waar de autokoper naar op zoek is en wat hij of zij uiteindelijk gaat aanschaffen. Gewildheid, beschikbaarheid en interesse is daarbij allesbepalend', aldus de organisatie. De Mazda CX-5 dus.Volgens de jury is de winst voor de Japanse SUV tevens toe te schrijven aan het stabiele dealernetwerk van Mazda. 'Zeker niet het grootste dealernetwerk in Nederland, maar wel één waar nooit gedoe mee is', voegt juryvoorzitter Peter Brouwer eraan toe.