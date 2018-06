Jeep bruint de Italiaanse Carabinieri deze zomer

Om de Italiaanse Carabinieri stijlvol voor de dag te laten komen, heeft FCA ze gesponsord met een opgekalefaterde Jeep Wrangler. Die kan in de garage naast de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, de Lamborghini Huracan en de Lotus Evora S van de Italiaanse politiemacht. Concernbaas Sergio Marchionne kwam de Amerikaanse alleskunner hoogstpersoonlijk overhandigen schijnt. Maar beelden zijn daar helaas niet van.De Wrangler is natuurlijk geschonken omdat de veiligheid van de toeristen en bewoners tijdens de drukke vakantieperiode prioriteit nummero uno is, uiteraard. Dat Jeep, waarmee ome Serge wilde plannen heeft, nu toch maar weer even het nieuws weet aan te stippen is slechts mooi meegenomen.Al zou je een Wrangler voorzien van de pietluttige TwinAir, dan nog staat 'ie z'n mannetje in welk terrein ook. Niettemin beschikt deze speciale politieversie over een dikke 2.7 liter diesel, goed voor 200 pk. Ook is de terreinbeul enkele centimeters extra verhoogd en rolt 'ie op potige 32 inch all-terrain banden. Dat wordt lekker zandhappen en bruin worden tegelijk voor de Carabinieri.