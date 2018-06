Portugal heeft eindelijk z'n eigen ideale trackday-machine 28 juni 2018

Portugal is veel meer een voetbal- dan een autoland. Toch is het rijk aan tal van circuits, waarvan Autódromo do Estoril en Autódromo Internacional do Algarve, beter bekend als Portimão, simpelweg legendarisch zijn. En dan te bedenken dat het al die tijd ontbrak aan een perfecte trackday-racer van eigen bodem. Tot nu!

Maak kennis met de P003RL. Niet de meest inspirerende benaming voor een auto, maar dat probeert de fabrikantnaam recht te trekken: Adamastor. Het kersverse automerk met het hoofdkwartier in Porto heeft zichzelf vernoemd naar een Grieks mythologisch figuur dat symbool staat voor de natuurlijke krachten die Portugese ontdekkingsreizigers kregen te verwerken tijdens hun expedities. Geen gekke naam als je je bedenkt dat de P003RL de strijd met Moeder Natuur aangaat zodra er gas wordt gegeven. En het doel van Adamastor is daarbij dat hun puristische racer pas heel laat het bijltje erbij neer hoeft te gooien. Oftewel, de natuurwetten krijgen een flinke dobber aan dit kwieke Portugeesje.



Mens, machine, één

Adamastor laat weten niet zozeer kopers weg te willen houden bij soortgelijke, geijkte trackdays-auto's als de Lotus Elise, Caterham Seven en Zenos E10. Het mediterrane merk wil gewoon maximaal rijplezier op een geheel eigen manier bieden. En daarbij wil het maar wat graag luisteren naar de specifieke wensen van de uiteindelijke bestuurder. Of er überhaupt heel veel naar eigen smaak valt aan te passen is echter de vraag; zoveel heeft de P003RL immers niet om het lijf. Uit veel meer dan een buizenchassis, een body, een aandrijflijn en vier wielen bestaat deze pretmachine niet.



Middenmotor

Ondanks een bescheiden lengte van 4,2 meter en geringe hoogte valt er te kiezen uit een 6-cilinder als aanjager. Met of zonder turbo's. Een 4-cilinder, ook afkomstig van Ford, is tevens mogelijk en zal dan een plek krijgen vlak achter de stoelen, maar voor de achteras. Een middenmotor dus, hét recept voor een ideale gewichtsverdeling. Vermogens zijn niet bekend, evenals prestatiecijfers. Maar gezien de Adamastor P003RL sterk de indruk wekt vederlicht te zijn, zijn niet veel peekaa's nodig om loeihard te gaan.