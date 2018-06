Aston Martin: Vanquish-naam keert sneller terug dan je denkt

Sinds 2001 wisselen Vanquish en DBS elkaar af bij elke nieuwe modelgeneratie. Maar daarvan zal worden afgeweken. De Vanquish-naam keert namelijk sneller terug dan word aangenomen. Ergens rond het jaar 2020 is het alweer zover, en daarmee (aanzienlijk) eerder dan dat de kakelverse DBS Superleggera rijp is voor z'n pensioen.De toekomstige opvolger van de nieuwste DBS zal dus geen Vanquish gaan heten. Maar de illustere naam keert wel terug op een sportief topmodel van het merk. Aan die traditie willen de Britten liever niet tornen. Op wat voor soort auto dat zal zijn? Aston Martin wil er nog niet veel over kwijt, maar een tipje van de sluier lichten is het merk best bereid.Het zal gaan om een coupé voorzien van een midscheeps geplaatste krachtbron. Oftewel, een middenmotor. Verdere details ontbreken. Echter gezien deze lay-out in de regel wordt geassocieerd met op snelheid beluste supercars krijgen we sterk het vermoeden dat het om een volbloed gaat. Eentje die gepositioneerd zal worden tussen de DBS Superleggera en de alles overtreffende Valkyrie