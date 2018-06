Roborace bestijgt geheel autonoom de Goodwood-heuvel

Je hebt vast al eens vernomen van de racecompetitie tussen Formule-achtige bolides zonder fysieke coureurs . Begin 2017 vond de allereerste editie daarvan plaats, op touw gezet door het technologiebedrijf Roborace. Van die races heeft het bedrijf veel opgestoken en nu ziet het een nieuwe uitdaging in het beklimmen van de fameuze Goodwood-heuvel.'Hoezo uitdaging? Als een ganse race op een circuit lukt, dan valt een heuvel toch wel mee?' horen we je hardop denken. Niets is minder waar. Een regulier circuit heeft immers geen huizenhoge muren langs de baan en kent daarnaast tal van uitloopstroken indien er onverhoopt afgeweken wordt van de ideale racelijn. Bovendien is de asfaltstrook van Goodwood's fameuze heuvel veel minder breed dan dat van een circuit. Kortom, er zijn tal van venijnige secties waarbij een crash in een uiterst klein hoekje zit. Aan de onnoemelijk veel sensoren en camera's die de Robocar zijn toegestopt om deze allemaal te mijden en heelhuids de eindstreep aan de top te halen. In het weekend van 14 juli wordt de poging gedaan.