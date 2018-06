Audi A4 Sedan en Avant bijgepunt

Het was bekend dat er iets speelde, maar toch presenteert Audi alsnog vrijwel vanuit een opgefrist A4-gamma. Tevens is er een nieuwe versie verkrijgbaar voortaan: de S Line Competition.

De vernieuwingsronde die de Audi A4 Limousine en Avant hebben ondergaan wordt ook wel een 'mid cycle facelift' genoemd. Er zijn daarbij nieuwigheden te melden, maar ze zijn te summier om als volwaardige facelift door het leven te gaan. Begrijpelijk, want de huidige A4 is nog geeneens drie jaar op de markt.



Sportievere knipoog

Met de bijgepunte A4 wil Audi een sportievere (zaken)auto neerzetten. Daartoe heeft het de bumpers lichtjes hertekend en met name aandacht besteed aan de 'hoeken', daar waar meestal de luchtinlaten alsook de mistlampen zijn ondergebracht. Een nieuw U-design aldaar moet een agressiever voorkomen aan de A4 geven. De single frame-grille en koplampunits blijven als vanouds.



Enkel S Line Competition?

Let wel, de bovengenoemde veranderingen zijn sowieso van toepassing op de A4 S Line Competition, een nieuwe uitvoering met nadrukkelijk aangebrachte sportieve stijlkenmerken. Hoe het precies met de reguliere (basis)versies zit meldt Audi niet. En helaas ontbreken daarvan foto's die opheldering kunnen geven.



Wel laten de Duitsers weten dat alle versies een vernieuwde achterbumper meekrijgen, voorzien van twee trapeziumvormige uitlaatpijpen (die de ronde exemplaren vervangen). Bovendien is het diffusergebied tussen de twee uitlaten nu smaller geworden. Tot slot komt de A4 voortaan met verse smaken lichtmetalen wielen.



De bijgepunte Audi A4 Limousine en Avant staan vanaf het najaar bij dealers. Eventueel aangepaste prijzen volgen nog.