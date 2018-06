Nederlander binnenkort voor vast de baas bij Audi?

Stadler moet langer in de cel blijven is het laatste nieuws in de aanhoudende nasleep rond Volkswagen's gesjoemel met dieselmotoren. Als reden hiervoor wordt de vrees dat hij met bewijsmateriaal kan knoeien of getuigen kan beïnvloeden geopperd. En dat betekent meer tijd voor de naar voren geschoven Bram Schot om zich te laten gelden als CEO bij Audi.Slechts tijdelijk? Misschien, misschien niet. Wie weet. Volkswagen heeft immers eerder bewezen dat het weinig geduld heeft met topmensen die het concern in een kwaad daglicht plaatsen. Veelbelovende prins of niet. En in Schot heerst kennelijk een groot vertrouwen.Wie Bram Schot is? Een geboren Rotterdammer, geboren in 1961, gehuwd, vader van twee kinderen en in het bezit van een Master Business Administration aan The University of Bradford. Hij begon z'n professionele carrière bij ABN-AMRO. In 1986 was dat. Vervolgens bekleedde hij diverse functies bij Mercedes-Benz, waaronder CEO van de Italiaanse divisie. Sinds 2011 zit Schot bij Volkswagen en een klein jaar nu mag hij plaatsnemen aan de bestuurderstafel bij Audi. Als hoofd van de verkoop- en marketingafdeling. Maar nu dus ook man met de scepter. Petje af!