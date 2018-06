Maak kennis met de Aston Martin DBS Superleggera!

Het was snikken toen Aston Martin de Vanquish Zagato – in viervoud – voorstelde en bij elke carrosserievariant een dode mus voorhield door te melden dat de ganse oplage ervan al was vergeven. Maar die tranen kunnen nu weggepoetst worden, want hier is de DBS Superleggera, het schitterende alternatief. En zeer waarschijnlijk tegen veel minder geld ook nog. Prijzen moeten echter nog bekendgemaakt worden.Toen bekend werd dat het Italiaanse Superleggera door Aston Martin was ingeschakeld bij de ontwikkeling van de nieuwe DBS werd meteen duidelijk dat deze lichter moest worden dan zijn voorganger. En ja hoor, ruim 100 kilogram is er bespaard.Dit is onder meer behaald door intensiever gebruik van carbon, naast veel aluminium. Niettemin is de nieuwe super-Brit met 1.660 kilogram nog altijd significant zwaarder dan z'n gedoodverfde rivaal, de 1.530 kilogram wegende Ferrari 812 Superfast.Op z'n beurt was het aan Mercedes-AMG in het bijzonder om de DBS Superleggera ook veel krachtiger te maken dan de Vanquish en tegelijk weer mee laten doen met de beste in z'n klasse. En dat is gelukt. Zoals verwacht is er afscheid genomen van de atmosferische, zesliter grote twaalfcilinder en huist er nu een 5.2-V12 met dubbele turbo's in het vooronder.Het vermogen daarvan? Wat te denken van 725 pk bij een koppel van maximaal 900 Nm. De acceleratie naar 100 km/h is hierdoor in zo'n 3,5 seconden al achter de rug en naar 160 km/h spurten duurt nipt drie tellen langer. Als topsnelheid kun je rekenen op een waarde ver over de 300 km/h. Kortom, Aston Martin doet weer mee!