Volkswagen R Pikes Peak heeft gedaan waarvoor 't kwam

Coureur Romain Dumas had slechts 7 minuten, 57 seconden en een beetje nodig om de 156 bochten, waarvan vele venijnige, van de hoogste berg in het Amerikaanse Colorado te bedwingen. De snelste tijd ooit. Het vorige record van 8:13.878 hield vijf jaar stand en werd door een speciaal geprepareerde Peugeot neergezet met rallykampioen Sebastiaan Loeb achter het stuur.De bijna 20 kilometer hoge klim naar de 4.300 hoge top werd door de Volkswagen I.D. R Pikes Peak afgelegd met een gemiddelde snelheid van net geen 146 km/h. 680 elektrische pk's, een wagengewicht van slechts 1.100 kilogram en een nagenoeg perfecte aerodynamica droegen hieraan bij.Voor Dumas is het overigens al z'n vierde overall-overwinning bij de legendarische bergrace. Met zijn nieuwe record plaatst de Fransoos zich in een illuster rijtje van Pikes Peak-winnaars, als Sébastien Loeb, Walter Röhrl, Michèle Mouton, Stig Blomqvist, Nobuhiro Tajima en Rod en Rhys Millen.