Roadtripp'n doe je het beste met deze auto's als metgezel

Geloof ons, er is een klein, maar wezenlijk verschil tussen een roadtrip maken en 'm écht beleven. Voor die eerste pak je gewoon de auto die nu op de oprit staat. Kan prima en is ook leuk. Maar wil je de autoreis van je leven in je geheugen graveren, tik dan een speciale auto op de kop die je normaliter nooit zou kopen voor die paar weken. Eentje met bakken karakter, stijl, comfort en die 'roadtrip only' als het ware achterop z'n kofferklep heeft staan. De Lancia Thesis is zo'n ultieme roadtrip-sloep. 'Se bastasse una canzone' van Eros op repeat en gaan!Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Wat de eindbestemming ook wordt, neem dus vooral niet telkens de geplaveide paden. Gaap! Zoek het avontuur op en verkies daarbij ook eens het onverharde pad. Wedden dat je tot grandioze ontdekkingen komt. En ja, soms zal je dan de blubber moet trotseren. Iets dat niet gaat lukken met een ijdele ponycar of kekke hippiebus. Een Wrangler daarentegen brengt je overal. Bovendien is het een keer wat anders. De zegen van de Crystal Fighters heb je alvast met hun 'Boomin' In Your Jeep'.Als er één merk is dat een onvergetelijke roadtrip schreeuwt, dan is het wel Citroën. Dit van nature toch al eigenaardige automerk beschikt over tal van markante types. Jong en oud. De 2CV valt per definitie af. Er zijn al te veel roadtrip-verhalen rond die aaibare Citroën. En jij wilt je eigen roadtrip schrijven, toch? Durf dan te kiezen. Voor de Méhari of toch een HY? Beide stralen in elk geval de X-factor uit qua vrijheid, blijheid. Elk op de eigen maffe manier. Maar dat maakt deze Citroëns nu juist zo geschikt voor een autoreis naar het onbekende. Maar welke wordt het? Iene… miene… mutte… De Méhari wint. Zonder opgave van reden. Ok, laat nu net Journey met 'Don't Stop Believin' door de redactiespeakers schallen. Heerlijk luchtig…Stoer, sterk en praktisch onverwoestbaar. Als je zeker wil weten dat je ongeschonden die duizenden kilometers onder je wegtikt, dan vind je in de Subaru een hele goede. Via GasPedaal.nl al verkrijgbaar voor nog geen duizend piek. Negeer daarbij gerust de hoge kilometerstand. Alles is relatief, zeker bij een Forester, mits de onderhoudshistorie enigszins in orde is natuurlijk. Zit dat snor, dan rest je nog maar één ding volgens Ray Charles: 'Hit The Road Jack'.Gut, er zijn zoveel perfecte auto's voor de perfecte roadtrip. En het hoeft echt niet duur te zijn. Sterker nog, de charme zit 'm vaak vooral in de spotgoedkope types. Benzine of diesel kost immers al genoeg. Per se een zomerse cabriolet? Wat te denken van de Saab 900 ? Alleen al de reputatie van Zweedse autostoelen biedt garantie op eindeloos genot. Ene Honey schreef er zelfs expliciet een lied over, toepasselijk genaamd 'Saab 900'. Zoiets verdient gewoonweg een plek in deze lijst.