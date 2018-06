Volkswagen op koers voor Pikes Peak-record

Bij de kwalificatie voor de legendarische heuvelklim in Colorado Springs rijdt iedere deelnemer alleen de 8,3 km lange eerste sectie van het 19,99 km lange parcours. De tijd die hierbij wordt neergezet, bepaalt de startvolgorde. De rijder die de snelste tijd realiseert, gaat als eerste van start. Vooralsnog is dat Romain Dumas met de I.D. R Pikes Peak Dumas toonde zich tevreden na de kwalificatie: 'Het was een prima dag voor ons. De I.D. R Pikes Peak is ongelooflijk. Ik heb nog nooit een dergelijke acceleratie en kracht in een racewagen meegemaakt. En met elke kilometer worden auto en ik steeds meer één.'Volkswagen Motorsport-directeur Sven Smeets voegt hieraan toe: 'Voor deze prestatie verdient het complete team een groot compliment. De gegevens die we bij de tests hebben verzameld, hebben ons geholpen om de afstemming verder te verbeteren. Daardoor was de auto perfect voorbereid, de kwalificatietijd spreekt wat dat betreft voor zich. We zijn dan ook optimistisch voor de race zelf, maar moeten daar wel bij bedenken dat we maar één kans hebben.'Volkswagen heeft als doel om het huidige Pikes Peak-record voor elektrisch aangedreven auto's te verbreken. Nu staat dat nog op 8:57,118 min. Op zondag 24 juni komen om 8 uur plaatselijke tijd eerst 24 motoren aan de start. Aansluitend is het de beurt aan de in totaal 62 ingeschreven auto's. Dumas start naar verwachting rond 10.00 uur plaatselijke tijd.