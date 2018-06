Hyundai prijst Kona Electric

… 39.195 euro! Dat is zowaar flink onder de halve ton, de vanaf 2019 'magische prijsgrens' om in aanmerking te komen voor de zeer aantrekkelijke bijtelling van 4 procent. Goed gedaan, Hyundai! Hoewel 40 mille strikt genomen natuurlijk veel geld is voor een SUV in het B-segment.Voor die nipt veertigduizend euro levert Hyundai dan wel weer de 64 kW-uitvoering, de sterkste versie met een geclaimde 470 kilometer actieradius volgens de nieuwste WLTP-meetcyclus die het werkelijke verbruik veel beter zou benaderen dan de oude NEDC-methode. Bovendien is de standaarduitrusting van de Kona Electric rijk te noemen.Parkeersensoren, DAB+ digitale radio, automatische klimaatregeling, achteruitrijcamera met parkeerhulp, een 7-inch infotainmentsysteem en de voornaamste moderne veiligheidssystemen; het zit allemaal al op de Comfort-basisuitvoering. Wil je toch meer luxe, dan kan dat met de Fashion en Premium, de absolute topper. Prijzen daarvan beginnen bij € 41.495,- en € 44.995,-.Voor wie een actieradius van tegen de 500 kilometer niet per se nodig is, heeft Hyundai ook een 39 kW sterke Kona Electric ontwikkeld. Die komt zo'n 300 kilometer ver op een vol accupakket, maar zal ook in de portemonnee schelen. De prijs ervan is echter nog niet bekend.Een addertje onder het gras is dat vanaf de marktintroductie in augustus enkel de Kona Electric Premium te rijden valt. De overige uitrustingniveaus en versie met lichter accupakket volgen pas in de loop van volgend jaar. Zakelijke rijders houdt dit niet tegen, zo blijkt, want de Kona Electric is nu al mateloos populair onder dat koperspubliek vanwege de lage bijtelling die in het verschiet ligt.