Volkswagen en Ford overwegen strategische alliantie

De Volkswagen Groep is merkbaar haar kansen op een gezonde toekomst aan het vergroten. Liet Audi gisteren weten dat het in het huwelijksbootje is gestapt met Hyundai omtrent brandstofceltechnologie, kwam Porsche er vlak achteraan met diens inmenging bij Rimac, nu zijn het Volkswagen en Ford die bekendmaken dat ze aan het praten zijn over hoe ze bedrijfsauto's beter en efficiënter kunnen maken.Er is nog niets definitief. Mar voorlopige gesprekken zijn reeds gevoerd. Een industriële samenwerking moet beide merken in staat stellen om een uitgebreide wereldwijde productportfolio te creëren en natuurlijk ook om het concurrentievermogen te verbeteren. Hoe dan precies? Daarover wordt nogal geheimzinnig gedaan.