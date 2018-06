Ja! Meer pk's voor Mazda MX-5

Vanaf modeljaar 2019 krijgt het topmodel binnen het leveringsgamma van de MX-5 een vermogen van 184 pk mee. En dat is toch een plus van ruim 20 pk. Een tweeliter viercilinder wars van turbo's of andere vormen van kunstmatige beademing is nog altijd de aanjager.Daarnaast belooft Mazda dat de motoren in de MX-5 nog feller aan het gas hangen. Ja, ook de 1.5 liter instapper, ook al blijft die steken op 131 pk. Aanpassingen aan de gasklepunit zorgen zoal voor de toegenomen levendigheid, alsook een hoger maximum toerental en enthousiaster uitlaatgeluid.Verdere vernieuwingen bestaan uit een optioneel Sport-pack voor de gammatopper. Hiermee trakteer je de MX-5 en vooral jezelf op Recaro-kuipstoelen, een zogehetenvoor een nog scherpere voortrein en een sportonderstel van specialist Bilstein. Op de één-punt-vijf in GT-M-uitvoering zijn de Recaro's voortaan los te bestellen.Tevens laat Mazda weten dat de MX-5 voortaan over meer veiligheidsvoorzieningen en een in diepte verstelbaar stuurwiel beschikt. Vooral dat laatste is welkom voor het vinden van de perfecte zitpositie.Om de lancering van de aangescherpte MX-5 een duwtje te geven, lanceert Mazda een nieuwe gelimiteerde, speciale versie genaamd 'Chairo'. Deze is bedeeld met een donkerbruine softtop en een 'Tan' Nappaleder interieur. 'Chairo' is overigens Japans voor een bruintint en is een verwijzing naar de vaak donkere houtkleur van traditionele Japanse tempelsTot slot de prijzen. De vernieuwde Mazda MX-5 is vanaf augustus te koop. Prijzen beginnen bij € 32.990,- voor de 1.5 en bij € 40.090,- voor de aangesterkte 2.0. De vanafprijs van de MX-5 RF met deze motoren bedraagt respectievelijk € 37.090,- en € 43.090,-. De sterkste RF is ook beschikbaar met automatische transmissie. Dit kost € 48.990,-.