Patenten tonen alvast BMW 8-serie Cabrio en Gran Coupé

Wereldschokkend nieuws is deze lekkage eigenlijk niet. Via spyshots was immers al duidelijk dat er een 8-serie Cabriolet in de pijplijn zit en BMW zelf gaf al een realistisch voorproefje van de vierdeurs 8-serie Gran Coupé middels conceptcar overgoten met M-saus. Het lijnenspel van deze twee extra varianten was zodoende al voorspelbaar. Anderzijds, de agressiviteit van met name die laatste is echter niet terug te vinden in het nu opgedoken octrooi.De motoren zullen zeer waarschijnlijk identiek zijn aan die van de pas onthulde 8-serie Coupé . En dat betekent een 3.0 liter diesel met 320 pk en een 530 pk sterke 4.4 liter V8 als eerste mogelijk, later gevolgd door de +600 pk sterke M8-versies en allicht een zescilinder-benzine.