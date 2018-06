Nieuwe Suzuki Jimny: een echte terreinvreter

In Japan zal het model, zoals we eerder al berichtten, de degens kruisen in het erg specifieke 'kei-car' segment. Daarom krijgt die er een hoogstens 660 cc benzinemotor onder de kap.De rest van de wereld zal het naar alle waarschijnlijkheid doen met een 1.5 liter viercilinder. De transmissie? Een automatische vierbak of een handbediende vijfbak. Allemaal zaken die we eerder ook al wisten. Er zijn nu immers wel foto's, maar veel informatie delen de Japanners nog niet.Een foto van het onderstel, bevestigt dat Suzuki vasthoudt aan de traditionele architectuur van een ware terreinwagen. Voor en achter zit een starre as onder spiraalveren. Een architectuur die een grotere veerweg en een optimale tractie op het onverhard garandeert. Vanzelfsprekend worden beide assen aangedreven. Dat elektronica een belangrijkere rol speelt dan ooit tevoren, leert een studie van de eerste afbeeldingen van het interieur. Daarop is immers duidelijk een knop voor afdaalhulp op hellingen te zien. Reken er maar op dat de elektronische stuureenheid ook zal ingrijpen op de tractie om de beperking van de open differentiëlen deels weg te werken.De terreinverhouding wordt bij de automaat nog steeds ingeschakeld via een extra pook. Naar verwachting gebeurt dat bij de handgeschakelde versies met een druk op de knop, want dat was ook al zo bij de uittredende generatie.Wanneer je de Jimny bij de dealers mag verwachten, is nog niet bekend. Wel kunnen we je nu alvast verklappen dat het spotten van een exemplaar in het wild een hele opgave zal worden. Tegenover de crossovers heeft de Jimny geen potten te breken. Hij zal het echt moeten hebben van zijn specifieke (terrein)capaciteiten en die doelgroep is zeer beperkt.