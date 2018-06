De nieuwe Audi A1 Sportback: grootser in alles

'The next big Audi', zo kondigde Audi de eerste generatie A1 in 2010 aan. Nu, 8 jaar later, had die term opnieuw uit de kast gehaald kunnen worden. Met name omdat de A1 in alle opzichten flink gegroeid is. Dit zijn de belangrijkste nieuwtjes rondom de tweede generatie A1 die enkel nog als vijfdeurs Sportback leverbaar wordt.

Het viel te verwachten dat Audi een stapje hogerop zou gaan met de A1. Na de groeispurt die zustermodellen Polo en Ibiza hebben gemaakt kon Audi's kleinste niet achterblijven. In totaal wordt de tweede generatie A1 4,03 meter lang, 1,74 meter breed en 1,41 meter hoog en daarmee is hij enkele centimeters langer geworden. Schokkend zijn de toegenomen afmetingen niet, maar aan de binnenzijde moeten die volgens Audi des te meer voelbaar zijn.Audi heeft de A1 Sportback een agressiever uiterlijk willen meegeven. Dat moet je vooral uit het front kunnen afleiden. Grotere luchthappers, een meer prominente grille en net onder de motorkap drie spelen die een eerbetoon zijn aan de Audi Sport Quattro. De wielen zijn nu minstens 15 inch en maximaal 18 inch groot. Het S-Line exterieurpakket maximaliseert die assertieve houding met grotere luchtdoorstroomopeningen (nog altijd even fake), een grotere achterpoiler en specifieke zijskirts.Naast de 11 koetswerkkleuren kan je als klant ook nog een contrasterende tint bestellen voor het dak, de spiegels, zijskirts en de voorspoiler.De nieuwe styling gaat verder in de cabine, waar je aankijkt tegen een dashboard met modernere lijnen en betere materialen. Zelfs in de basisuitvoering heeft de A1 een 10,25-inch digitaal instrumentenpaneel, een multifunctioneel stuurwiel en opvallend vormgegeven ventilatieroosters aan de passagierszijde. Er zijn drie verschillende binnenstijlen beschikbaar, elk met een unieke aankleding en gecoördineerde gekleurde accenten op de ventilatieroosters, de middenconsole en deurgrepen.De grotere buitenmaten zijn goed nieuws voor wie aan de binnenkant wat meer centimeters verlangde. De A1 kan nu ook meer bagage slikken. Tot 1.090 liter met neergeklapte achterbank. En 335 liter (voorheen 270) gewoon in de koffer.De lange lijst beschikbare extra's omvat sportstoelen, verwarmd meubilair vooraan en een sfeerlichtpakket met 30 kleuren. Klanten hebben ook de mogelijkheid om het MMI radio plus-systeem te bestellen met een 8,8-inch touchscreen of het MMI navigatie plus-systeem met een groter 10,1-inch display. En je kan kiezen voor Android Auto en Apple CarPlay, evenals twee USB-poorten.Klanten kunnen ook kiezen uit twee optionele audiosystemen, waaronder een Audi-systeem met acht luidsprekers of een Bang & Olufsen premium-audiosysteem met elf luidsprekers.Audi lost nog niet alle punten en komma's over het motorenpalet in. Maar de Duitsers vertellen al wel dat je de keuze zal krijgen uit een assortiment dat 1.0 liter driecilinders en 1.5 en 2.0 liter viercilinders omvat met vermogens die van 95 tot 200 pk zullen reiken. Enkel benzinemotoren overigens. De meeste modellen worden aangeboden met een handgeschakelde versnellingsbak of een zevenversnellingsbak met dubbele koppeling. De krachtigste (40 TFSI) zal echter louter beschikbaar zijn met een S-tronic-transmissie met zes versnellingen.Er zijn drie verschillende onderstelmogelijkheden, waaronder een sportophanging en een sportophanging met instelbare schokdempers. Het model kan ook worden uitgerust met een prestatiepakket dat voor- en achteraan remmen met een grotere diameter omvat.Op veiligheidsgebied wordt de auto standaard geleverd met een assortiment hulpsystemen voor de bestuurder, waaronder rijstrookassistent. Andere veiligheidsvoorzieningen (al dan niet optioneel) zijn een snelheidsbegrenzer, adaptieve snelheidsassistent, parkeerhulp en een automatisch noodremsysteem.De nieuwe Audi A1 Sportback zal vanaf juli te bestellen zijn en staat in november bij de dealers.