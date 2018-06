Bentley gaat voor Pikes Peak-record met Bentayga

“Uiteraard is er niet de minste Bentayga voor uit de stal getrokken”

De klim naar boven is een uitdagende. Het parcours telt 156 bochten, is bijna 20 km lang en tijdens de race daal je van 2.862 naar 4.300 m hoogte. Wil Bentley daadwerkelijk het record verbreken dan moeten ze een gemiddelde snelheid van 96 km/h behalen. Bergopwaarts. Zie je het al voor je?Uiteraard is er niet de minste Bentayga voor uit de stal getrokken. De combinatie van 600 pk, 900 Nm en koolstofkeramische remmen zorgen ervoor dat de Bentayga ongelooflijk hard kan accelereren en vertragen. Bovendien kan coureur Rhys Millen een beroep doen op de adaptieve luchtvering en 48V elektrische actieve rolbeheersing.Aangezien Bentley meedoet in de klasse voor productieauto's zijn minimale wijzigingen toegestaan. De auto is voorzien van een rolkooi, een brandblussysteem en een racestoel, plus nieuwe banden. Rond de 300 kg aan interieurafwerking is tijdelijk verwijderd, maar in alle andere opzichten is de Bentayga een standaard W12-aangedreven productieauto. Een sportuitlaat van Akrapovic completeert de specificatie van de auto, die is afgewerkt met in het oog springend Radium Satin-lakwerk en de Styling-specificatiekit van Bentley - met een carbonfiber voorsplitter, diffuser, zijskirts en een aerodynamische achterspoiler.Zondag 24 juni zal de Bentayga haar rit naar de wolken maken. We zijn benieuwd of ze het record van Land Rover gaan verbreken.