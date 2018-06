Nieuwe BMW 8-serie officieel: dit moet je alvast weten

Die klim naar een hoger prijssegment heeft in elk geval géén invloed gehad op de lengte. Terwijl de 6-serie nog 4,89 meter liet optekenen van neus tot staart, doet deze 8-serie het zowaar met 5 centimeter minder. De breedte van 1,90 meter is eveneens amper een centimetertje meer dan voorheen. Maar de 8-serie blijft wel dichter bij het asfalt. Slechts 1,34 meter hoog is de sportcoupé, wat verklaart waarom hij groter oogt dan dat je op basis van de buitenmaten zou verwachten.In de koffer past 420 liter, en ja, dat is 40 liter minder dan bij z'n voorganger. Wel is de bagageruimte uit te breiden middels een in twee gelijke delen neerklapbare achterbank.Het lijnenspel is zeer trouw aan die van de BMW Concept 8-Series . En dat betekent dat ook het productiemodel zeer zelfverzekerd voor de dag komt. Binnenin eenzelfde verhaal, met een weelderige mix van materialen en kleuren. Tenminste, als je hiervoor (durft) te kiezen. Sober zwart op zwart kan ongetwijfeld ook. Sowieso is de optielijst omvangrijk. Nog maar te zwijgen over die van BMW Individual. Breng echter wel een diepe portemonnee mee.De introductie gebeurt in november. Vanaf dat moment is de nieuwe BMW 8-serie verkrijgbaar in twee varianten: de M850i xDrive Coupé M Performance en de 840d xDrive Coupé. De eerste heeft een 530 pk en 750 Nm sterke 4.4 liter V8, daar waar de tweede een drieliter zes-in-lijn diesel inschakelt met 320 pk en 680 Nm.Uit de modelnamen viel al af te leiden dat vierwielaandrijving bij beide standaard is, en we voegen er nog aan toe dat hetzelfde geldt voor de 8-trapsautomaat.BMW belooft tot slot nog uitmuntende rijeigenschappen, onder meer door een laag zwaartepunt, uitgebalanceerde gewichtsverdeling, lichtgewicht constructie (door toepassing van aluminium, magnesium en met koolstofvezel versterkt kunststof), een aerodynamisch geoptimaliseerde carrosserie, een sportuitlaat, sperdifferentieel achter, en een extreem stijve carrosserie en wielophanging. 'En de prestaties, uitrusting en prijzen dan?' horen we je vragen. Helaas, daarvoor is het nog te vroeg.