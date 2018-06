Nieuwe BMW 8-serie Coupé lekt toch nog uit

Deze gelekte foto's van de nieuwe BMW 8-serie zijn afkomstig van autoreview.ru, een Russisch automagazine dat onlangs ook al als eerste de nieuwe X5 (vroegtijdig) wist te tonen. Hoe men er ditmaal als de kippen bij was? Door een foutje bij de Ierse tak van BMW. Dat heeft te vroeg op de knop gedrukt. Oeps!De nieuwe 8-serie, die de 6-serie opvolgt en pas z'n tweede generatie ingaat, is een van de meest besproken en gespotte nieuwkomers van de afgelopen maanden. Mede door toedoen van BMW zelf overigens, dankzij een omvangrijke teasercampagne, compleet met eigen gemaakte spyshots vol ontluikende details.Sterker, de specificaties van de nieuwe 8-serie zijn ook al geen geheim meer. Sinds eind april al. Het was eigenlijk enkel nog wachten op het definitieve ex- en interieur, waarbij al was beloofd dat deze nauwelijks zouden afwijken van de conceptversie uit 2017 . Wel, daar is niets aan gelogen zoals nu valt te zien.Het blijft overigens niet bij een tweedeurs Coupé alleen. De nieuwe 8-serie zal tevens te koop zijn als Cabriolet en vierdeurs Gran Coupé . Plus van alle carrosserievarianten verschijnt een M8. Wanneer er valt te rijden? Voldoet de dubbel geblazen V8 met 530 pk en 750 Nm ook prima, dan is rijden vanaf begin volgend jaar al mogelijk. Niet in de M8 GTE uiteraard, want die is enkel bedoeld voor professionele coureurs. Je kunt de raceversie van de 8-serie echter al wel snel in actie zien. Morgen vanaf 15 uur om precies te zijn, tijdens de 86ste 24 Uren van Le Mans.