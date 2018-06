Prijzen voor nieuwe Kia Ceed (Sportswagon)

Om maar meteen met de deur in huis te vallen. De Kia Ceed staat vanaf volgende maand in de showroom tegen € 22.595,-. Voor dit geld rijd je de vijfdeurs Hatchback met onder de kap de 120 pk sterke 1.0 T-GDI turbobenzinemotor en in de uitvoering ComfortLine. Dat uitrustingniveau is uitgerust met onder meer airconditioning, Bluetooth smartphone-integratie, cruise control, een lichtsensor, elektrische ruitbediening vóór én achter en diverse actieve veiligheid waaronder High Beam Assist, Driver Attention Warning, Lane Keeping Assist en Forward Collision Warning met Forward Collision-Avoidance Assist (AEBcity).Wil je meer gemak en veiligheid, dan kan dat uiteraard. Vanaf het uitrustingsniveau DynamicLine, die tegen een meerprijs van € 2.000,- verkrijgbaar is, behoort een infotainment- en navigatiesysteem met een 8 inch touchscreen en digitale radio (DAB+) tot de standaarduitrusting. Dit systeem is tevens geschikt voor Apple CarPlay en Android Auto. Ook zijn op de DynamicLine parkeersensoren achter, 16 inch lichtmetalen velgen, automatische airconditioning en een handige achteruitrijcamera standaard.Nog completer zijn de DynamicPlusLine en ExecutiveLine. Daarvoor vraagt Kia een meerprijs van respectievelijk € 1.500 en € 3.500,- bovenop de DynamicLine. Maar in het geval van die laatste ben je dan echt voorzien van alle denkbare luxe, zoals smart key met start-stop knop, verwarmbare voorstoelen, een verwarmbaar stuurwiel, Blind Spot Collision Warning en Rear Cross-Traffic Collision Warning, LED-koplampen, lederen bekleding inclusief een verwarmbare achterbank, elektrische stoelverstelling van de bestuurdersstoel met geheugen en stoelventilatie voorin. Tevens beschikt de topuitvoering over 17 inch lichtmetalen velgen, een groot schuif-/kanteldak, een JBL Premium soundsysteem en een draadloze oplaadmogelijkheid voor de nieuwste smartphones.De nieuwe Kia Ceed kan bovendien semiautonoom rijden als je wilt. Van het tweede niveau, maar enkel in combinatie met de DCT7-automaat, die € 2.000,- kost. Systemen als Adaptive Cruise Control en Lane Following Assist werken in deze modus nauw samen om de auto zelfstandig door het verkeer te loodsen. Sturen, accelereren en remmen tot een snelheid van 130 km/h doet de Ceed allemaal zelf.De Kia Ceed Sportswagon is er vanaf € 23.845,-. Tevens met de eenliter T-GDI met 120 pk onder de kap. Andere motoren zijn de 1.4 T-GDI met 140 pk en een vanafprijs van € 26.095,- en de 1.6 CRDi-diesel kent exact dezelfde vanafprijs als die laatste. Voor de Sportswagon geldt telkens een meerprijs van € 1.250,-.