Michelin bijt zich stuk op 480 km/h-band

Leuk en aardig allemaal, de opkomende wildgroei aan hypercars die zomaar eventjes +400 km/h kunnen halen. Voor een bandenfabrikant zijn zulke extreme snelheden anders maar knap lastig bij benen. Michelin doet evenwel een poging.

Bugatti, Hennessey en Koenigsegg stechelen over en weer over wie nu daadwerkelijk de snelste auto ter wereld heeft. Officieel hebben de Zweden het meeste recht van spreken, geloven wij. Afijn, lekker laten wezen. Feit is dat alle drie (met respectievelijk de Chiron, Venom F5 en Agera RS) een bolide in huis hebben die op hun sloffen de 400 km/h doorbreken. Geloof ons, dat vergt veel van de banden waarop ze rollen.



Bugatti en Koenigsegg hebben daarom al een nauwe samenwerking met Michelin. Echter het Franse schoeisel waarop de Chiron en Agera RS normaliter staat is eigenlijk kielekiele wanneer zij hun topsnelheid aanspreken. Vandaar dat in elk geval Bugatti haar exoot heeft begrensd op 420 km/h. Dat 'ie harder kan, daar twijfel eigenlijk niemand over. Echter daar is dan beter rubber voor nodig. Michelin werkt eraan.



300 mph

'We kloppen aan de deur van 300 mph', zo heeft Michelin laten weten. Een magische en bovenal ontzettend uitdagende grens van omgerekend 483 km/h. Bij zulke snelheden wordt rubber immers zo heet dat het welhaast smelt. En daar komen de centrifugaal-krachten dan nog bij, die niets liever willen dan het zwarte, plakkerige goedje aan flarden rijgen. Dat wil je niet wanneer je iedere seconde 133 meter dichterbij de horizon bent.