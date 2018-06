Prijskaartjes voor vernieuwde Toyota Aygo

Toyota presenteerde de vernieuwde Aygo op de Autosalon van Genève in maart. Met een 'X'-front die er nog meer uitspringt. Daarnaast werden de zogenoemde 'Keen Look'-koplampen aangescherpt en voorzien van LED's en is het kleurenpalet voor zowel het ex- als interieur kleurrijker dan ooit, evenals de personalisaties.Onder de kap heeft Toyota de driepitter verbeterd. Het 998 cc grote blokje levert nu 72 pk en is altijd gekoppeld aan een handbak. Hiermee is een gemiddeld verbruik te halen van 3,8 l/100 km, volgens de Japanners of eigenlijk de NEDC-meetcyclus (die binnenkort definitief zal worden vervangen voor de WLTP).Dan nu de vanafprijs. Wie hoopte dat die onder de ooit magische grens van 10 mille zou duiken leeft al een tijdje in het verleden. Die tijden zijn echt voorbij, mede doordat de rijklaarkosten nu verplicht in de geadverteerde prijs vermeld moet worden om verrassingen achteraf te voorkomen.Instappen in de vernieuwde Toyota Aygo kan vanaf 11.695 euro. En voor dit geld beschik je over LED-dagrijverlichting, LED-verlichting achter, een 12V-aansluiting, een in hoogte verstelbaar stuurwiel, een neerklapbare achterbank met instelbare hoofdsteunen en een Stop & Start-systeem.Het tweede uitrustingsniveau, X-fun geheten, is er voor 13.145 euro en voegt hieraan airconditioning, centrale portiervergrendeling met afstandsbediening, elektrisch bedienbare ruiten vóór en een radio met AUX- en USB-aansluiting, vier speakers en Bluetooth-connectiviteit aan toe. Luxere versies zijn standaard (of optioneel op de Aygo X-play) uitgerust met onder meer Apple CarPlay en Android Auto.Voor de snelle beslisser levert Toyota de Aygo tijdelijk als specaile X-first. Standaard is deze onder meer voorzien van een X-beat audiosysteem met vier speakers en een subwoofer van 160 watt. De koper profiteert verder van een X-connect 7 inch multimediascherm met digitale radio (DAB+), Android Auto, Apple CarPlay en MirrorLink. De Aygo X-First rolt bovendien op gepolijste 15-inch lichtmetalen wielen en krijgt ook privacy glass voor de achterruit en zijruiten mee. De prijs bedraagt 14.945 euro.