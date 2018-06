Audi toont stukje nieuwe A1

Update 14 juni 2018 - Niet dat er veel te zien valt, maar met een tweede teaser, ditmaal van een stukje exterieur, wil Audi aangeven dat de nieuwe A1 zeer nabij is. Leuke sokken, trouwens.Een gloednieuwe A1 is in aantocht, en dat werd tijd. Het origineel is nu dik acht jaar oud en bij een Audi had het eigenlijk niet zover mogen komen. Maar goed, nu is er dan eindelijk vers bloed aanstaande. En daarvan zijn de verwachtingen nu des te hoger vanwege het lange wachten daarop. Vooral ook omdat het B-segment enorme stappen heeft gemaakt; van luxe tot veiligheid en van bouwkwaliteit tot rijeigenschappen. De Volkswagen Polo, Seat Ibiza en Ford Fiesta zijn daarvan zoal een bewijs. En als Audi moet de nieuwe A1 die auto's op z'n minst evenaren natuurlijk.Terug naar het korte filmpje. Daaruit valt allereerst op te maken dat de nieuwe Audi A1 in Barcelona onthuld zal worden. Wanneer precies wordt helaas niet duidelijk. Liever wordt de aandacht gevestigd op het moderne MMI-infotainmentsysteem dat de (duurdere) A1 rijk zal zijn. En zo te zien is het scherm daarvan lekker groot en bedeeld met aanraakgevoeligheid. Bovendien steekt het display niet langer fier boven het dashboard uit, maar is het volledig geïntegreerd. Keurig en strak, net als bij de topmodellen Daarnaast meldt Audi in de beschrijving bij de Facebook-post dat de nieuwe A1 de beschikking krijgt over Virtual Cockpit, het reeds bekende digitale instrumentarium. Het ventilatierooster dat het MMI-systeem flankeert oogt niet alleen vrij fors, maar is tevens voorzien van een kek kleurtje. Hiermee wil het merk ongetwijfeld aangeven dat de nieuwe A1 opnieuw geheel op eigen smaak is te brengen. Nou, kom maar op dan nu!