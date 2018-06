Vraagtekens bij plotselinge vertrek Rolls-Royce-designer

Rolls-Royce zelf houdt het uiterst kort. Veel meer dan dat er 'andere zakelijke interesses' in het spel zijn wil het merk niet kwijt over Taylor's plotselinge vertrek. Kan natuurlijk, maar waar rook is, is meestal ook vuur. En dat is weer brandstof voor heel wat speculaties.Zo vermoedt het ene kamp dat de Cullinan, Taylor's laatste creatie, niet de SUV is waarvan werd gedroomd. Het ontwerp ervan zou nogal zouteloos zijn. Niet dat dit de verkoop in de weg zal staan (de uiterst succesvolle Bentley Bentayga kreeg een soortgelijk commentaar over zich heen), maar toch. Zelfs bij een welhaast ongenaakbaar prestigemerk als Rolls-Royce moet dit een gevoelige snaar raken. Vers tekenaarsbloed is dan zo'n verkeerd idee niet.Anderen beweren juist het tegenovergestelde. Dat Taylor – de afgelopen zes jaar – Rolls-Royce zo ontzettend veel heeft gebracht en dat niet onopgemerkt is gebleven. Oftewel, het was een kwestie van tijd dat hij weggekaapt zou worden door een ander ambitieus merk. Maar om die verdenking nu kort voor de onthulling van de Cullinan op tafel te leggen was ook zowat geweest. Anderzijds, amper een maand na dato volgt dat vermoeden alsnog, zoals je merkt.Een ander opvallend dingetje (dat misschien niet, misschien wel te maken heeft het opstappen van Taylor) is een recente opmerking van CEO Torsten Müller-Ötvös. Die zei dat de Cullinan geen vervolg krijgt. En daarmee doelde hij op een tweede SUV.Volgens de topman zou er geen animo voor zijn, kleiner of nóg groter dan de Cullinan. Een opmerkelijke uitspraak als je kijkt naar andere topklasse automerken. Die struikelen immers zowat over hun eigen SUV-modellen, van welk formaat of/snit ook. Een flamboyante Cullinan à la Range Rover Velar hadden we zodoende op z'n minst nog wel verwacht. Bij de Ghost, die later een Wraith werd, was Rolls-Royce hier ook niet vies van. Met een grotere, jongere schare fans tot gevolg. 'Gaat niet gebeuren', aldus Müller-Ötvös, ons leveringsprogramma is compleet nu.' De tijd zal leren waar de waarheid ligt.