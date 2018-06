Honda Urban EV verkozen tot beste conceptcar

Daar stond 'ie dan, omringd door giganten van SUV's, flamboyante crossovers en exorbitant duur pk-geweld. Niettemin, ondanks een lengte van nog geen 4 meter, zag niemand de kleine Japanner over het hoofd, om er vervolgens nog wekenlang over na te praten. Maanden zelfs! Ook nu weer, driekwart jaar na z'n werelddebuut op de IAA van 2017. Want de Honda Urban EV is namelijk zonet verkozen tot dé conceptcar van 2018. En dat gebeurde op een autoshow die momenteel plaatsvindt in Turijn.Bij het aanhoren van het luide applaus na de onthulling in Frankfurt kon Honda er al niet meer onderuit: de Urban EV Concept moest een vervolg krijgen. Inmiddels heeft het merk dan ook aangekondigd dat er een productiemodel in de pijplijn zit.

Begin 2019 zullen de orderboeken worden geopend is het laatste nieuws. Laten we hopen dat het binnenslepen van deze prestigieuze award een extra stok achter de deur is om nauwelijks aan het guitige retro-design van de Honda Urban te tornen. Immers, in de wandelgangen wordt de kleine stadsrakker nu al de 'nieuwe Mini' genoemd.Hoe wij denken annex hopen dat de Honda Urban eruit komt te zien? Zie daarvoor het rode, geïllustreerde exemplaar.