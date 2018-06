Ook Daimler komt met elektrische trucks

In de truckbranche is de concurrentie misschien nog wel moordender dan in de wereld van personenauto's. Een truck is immers niet zozeer een luxegoed, statusartikel of simpelweg een vervoersmiddel om van A naar B te geraken, maar een stuk gereedschap waarmee een transportbedrijf of zelfstandig vrachtwagenchauffeur brood op de plank moet zien te krijgen. De mindset van het koperspubliek is zodoende eventjes wat anders dan dat van de shopper bij een autodealer. Brandstofverbruik speelt zoal een cruciale rol. Zoals je zal begrijpen levert het verschil tussen 1 op 3 en 1 op 2,2 aan het einde van een gemiddelde truckrit al serieus geld op. Nogal wiedes dat de elektrische Tesla Semi nu al honderden orders heeft binnengesleept. En uiteraard wil ook Daimler een stuk van die taart.De trucks die Daimler heeft gepresenteerd luisteren naar de naam eM2 en Freightliner eCascadia. De eerste is vooral bedoeld voor kleinere ladingen en afstanden, de laatste richt zich veel meer op (inter)nationaal transport, oftewel het vervoeren van bulk over de lange baan.Wat vervolgens dan weer opmerkelijk is, is dat voor de Freightliner eCascadia slechts een actieradius van 400 kilometer wordt opgegeven. Op een rit naar van New York naar Florida zal er dus twee keer zo vaak gestekkerd moeten worden dan met de Semi van Tesla. Waarom we expliciet deze steden aanhalen? Wel, omdat Daimler zich in eerste instantie richt op de Amerikaanse markt. Andere continenten zijn waarschijnlijk later aan de beurt.