Glimp van Tesla Model Y

SEX… Tesla's beoogde letterwoord (samengesteld uit de voorletters van haar modellen) is nog niet compleet. Je had zodoende kunnen weten dat er nog minimaal één model in de pijplijn zou zitten. De R van Roadster zou SEXR opleveren, dus dat kon 'm niet zijn. Nee, het was wachten op de Model Y, zodat Musk met de reeds bestaande Model S, Model 3(E) en Model X de zoveelste grappigeaan het productpolio van Tesla zou kunnen voegen. Daar zittende auto's van het EV-merk namelijk vol mee.Ergens rond 2020 moet het letterwoord 'SEXY' ook daadwerkelijk compleet zijn. Eerst wil Tesla zich richten op het op orde krijgen van de productie van de Model 3. Sterker, dat zal het wel moeten, want de Model Y belooft een compacte crossover te zijn gebaseerd op dat tot dusver geplaagde model . De onthulling van de Model Y vindt overigens al in maart volgend jaar plaats, zo belooft Musk. Op 15 maart 2019 om precies te zijn.