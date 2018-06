Eerste foto's gefacelifte Jeep Renegade

Niet Michigan, idem dito New York en ook niet ergens aan de Californische kust. Geen enkele Amerikaanse (auto)stad krijgt de eer als eerste de gefacelifte Jeep Renegade te showen. En dat is op z'n minst opmerkelijk, z zelfs bij de wetenschap dat de Renegade onderhuids eigenlijk een Fiat X500 is. Daar moeten de Yankees geheid iets van vinden, aangezien de compacte, kekke SUV toch vooral op animo kan rekenen in het land van Uncle Sam én Jeep.De Jeep Renegade is een hit. Sinds de lancering, drie jaar geleden, zijn er al honderdduizenden van verkocht. Met name in de VS dus. Daar weet men het eigenaardige uiterlijk wel te waarderen. Hier in Europa liggen dergelijke kekke auto's altijd een stuk gevoeliger. Iets waar Jeep zich niets van aan heeft getrokken, zo blijkt, want onder het mom 'never change a winning team' moeten de doorgevoerde wijzigingen onder een loep gevonden worden.Pas bij herhaaldelijk kijken en vergelijken valt de hertekende grille met grotere sleuven op. Ook de voorbumper is nieuw. Bovendien krijgt die voortaan een likje verf mee. Aan de achterzijde ontdekken we – aan de hand van deze twee eerste foto's – enkel ineens een handgreep om de kofferklep makkelijker te ontgrendelen en openen. Die zat er voorheen niet.Grootste nieuws ga je vinden onder de kap, in het motorcompartiment. Daar is namelijk afscheid genomen van de verouderde 1.6 E-Torq en 1.4 MultiAir. Gloednieuwe motoren komen ervoor in de plaats, maar het is nog niet bekend welke dat precies zijn. Dar komt Jeep op terug.