Ferrari’s 3.9 V8-biturbo beste moment van ’t moment

In de jaren dat Ford's compacte 1.0 liter Ecoboost herhaaldelijk tot beste motor werd verkozen, timmerde Ferrari al hard aan de weg als 'runner-up'. Eerst met de 4.5 liter V8 en de 6.3 liter V12 en later het kloppende hart van de 488 GTB en Portofino, alsook de onlangs gepresenteerde 488 Pista.En toen brak 2016 aan. Sindsdien weet de jury van de Engine of the Year het echt zeker: de Ferrari 3.9 liter V8-biturbo is de beste moment van het moment en een van de allerbeste sinds mensenheugenis. Anders sleep je de felbegeerde titel niet driemaal op rij binnen. Enkel de eerder al eventjes aangehaalde driecilinderturbo van Ford weet dit te evenaren.Dean Slavnich, co-voorzitter van de IEOTY Awards, omschrijft de Modenese motor namens de voltallige jury als 'een nagenoeg perfect voorbeeld van een high-performance turbomotor die de lat zó hoog legde dat concurrerende krachtbronnen geen kans kregen'.Waren eerder de kleinere, op efficiëntie gerichte motoren nog zo in trek tijdens Engine of the Year, de laatste jaren gaan de punten vooral naar high-performance-motoren. Want niet alleen de krachtcentrales van Ferrari scoren hoog, ook Porsche kreeg een veer mee naar huis. Voor z'n nieuwste drieliter boxer-zes, zoals die in de 911 Turbo ligt. Tesla's elektrische aandrijflijn eindigde op plek vier van allerbeste motoren van 2018. Pas daarna volgt er een alledaagse motor (de Volkswagen 1.0 TSI), om meteen daarna alweer omringd te worden door pk-geweld. Opmerkelijk genoeg is de Ford 1.0 Ecoboost nergens meer te bekennen. Zelfs de Fransen hebben de Amerikanen ingehaald. Met de 1.2-driepitter namens PSA.Alle resulaten bekijken, ook die van de verschillende subcategorieën, kun je hier