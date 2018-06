1.780 liter voor Peugeot 508 SW

De 508 SW volgt in het kielzog van de 508 'radicale' Berline die Peugeot eerder dit jaar de schijnwerpers inreed en nu elk moment bij de dealer kan arriveren. De stationversie is er vroeg bij, want komt feitelijk pas begin volgend jaar versterking bieden aan het leveringsgamma van de nieuwe 508. Op de Autosalon van Parijs in oktober vindt het officiële werelddebuut plaats.Toen Peugeot eind februari de nieuwe 508 voorstelde, kreeg die meteen de handen op elkaar. Oftewel, velen zien zich daar wel in rondrijden. En wat blijkt nu: de SW is zo mogelijk nog een tikkeltje fraaier. Maar zo'n verschijning komt wel tegen een prijs, namelijk iets minder laadvolume.Niet schrikken nu, want de hoeveelheid liters die ingeleverd moesten worden ten gunste van meer stijl vallen te overzien. 530 liter biedt de nieuwe 508 SW normaal gesproken en dat is 30 liter minder dan voorheen. Klap de rugleuningen plat en er ontstaat alsnog een indrukwekkende 1.780 liter. Dat zijn heel veel (volle) boodschappenkratjes. Handig daarbij is de prettig lage tildrempel van 64 centimeter, evenals de elektronische en automatisch te openen achterklep.Technisch is de SW als vanzelfsprekend identiek aan de 508 Berline. Vanaf de marktlancering in januari zijn er meteen zes motoren te kiezen, benzine en diesel, en variërend in vermogen van 130 tot 225 pk. Op de duurdere modellen is een automaat standaard, de rest doet het normaliter met een manuele transmissie. In de loop van 2019 volgt er nog een plug-in hybride.