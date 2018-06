Nieuwe BMW X5 kiest voor evolutie

Omdat we er gisteren al uitvoerig over hebben schreven tijdens de lekkage , houden we het kort nu: het design van de nieuwe BMW X5 borduurt ontegenzeggelijk voort op dat van z'n voorganger . Dat was bij de voorgaande generaties toch wel anders. Maar er valt iets te zeggen voor BMW's keuze. De voorlaatste generatie was eigenlijk nog vrij jong met 5 levensjaren en daarmee nog een bijtijdse verschijning. Een revolutionair ontwerp is dan allicht iets te veel van het goede. Bovendien is het algemeen bekend dat de meeste kopers in de topklasse niet echt zitten te wachten op een overduidelijke wisseling van de wacht.Is er dan geen enkel designnieuws te melden? Welnee. Let op de 'nieren' van de grille en je herkent de nieuwe X5 meteen al zodanig. Veel groter dan voorheen zijn ze namelijk. Sterker, nooit eerder waren ze zo uit de kluiten gewassen op een na-oorlogse BMW. Een incidentele conceptcar daargelaten.Een ander detail waaraan je de nieuwe X5 sneller herkent, zijn de lichtunits. Die heeft BMW juist iets kleiner en slanker gemaakt. Ook aan de achterzijde. Let trouwens extra goed op die laatste; op sommige van deze foto's valt alvast te zien dat het glaswerk daarvan subtiel is 'uitgehold'. Een ornament dat je al meer zal tegenkomen bij auto's.Elke X5 wordt overigens standaard geleverd met LED-verlichting. Laserverlichting is optioneel en te herkennen aan de blauwe 'pupillen' in de nieuwe, voortaan hexagonale. De bundel ervan reikt tot wel 500 meter ver.Als basis gebruikt de X5 het nieuwste, modulaire CLAR-platform. Voor een gewichtsbesparing heeft deze bodemgroep kennelijk niet gezorgd, want hier wordt met geen woord over gerept. Wel heeft het een grotere voetafdruk opgeleverd. Zo meet de SUV voortaan 4,92 meter in lengte, een winst van 3,6 centimeter. De breedte nam zelfs met bijna 7 centimeter toe en hoogte met twee centimeter tot 1,75 meter. Ook de wielbasis kreeg er extra centimeters bij, waardoor en nu 2,98 meter tussen de beide assen zit. Een derde zitrij is dan ook weer van de partij, hetzij optioneel. En de bagageruimte? Die bedraagt voortaan 645 liter. Klap de achterbank naar voren en er ontstaat een gigantische 1.860 liter aan laadvolume.Net als het interieur is het motorpalet vergelijkbaar met wat je gewend bent. Vanaf de marktlancering in november zijn er drie versies beschikbaar, allen gekoppeld aan de 8-traps Steptronic-automaat. Als benzine, een 3.0 liter zescilinder, is er de xDrive40i. Dit blok is goed voor 340 pk en 450 Nm. Dieselen kan aanvankelijk met de xDrive30d, die 265 pk en 620 Nm, of de almachtige M50d. Met die laatste trek je welhaast de stenen uit de straat, want het vermogen van deze dieselbeul ligt zomaar eventjes op 400 pk en 760 Nm. In 5,2 seconden zit je ermee al op honderd en doordenderen kan tot 250 km/h. Een begrenzer is wat de X5 M50d tegenhoudt nog harder te gaan.Feitelijk is er ook nog een vierde motor, een V8-benzine. Echter deze xDrive50i komt niet naar ons land. Opmerkelijk, want met een vermogen van 462 pk lijkt ons dit nu juist hét alternatief voor X5-liefhebbers die niet zo nodig in een opzichtige M-uitdossing (lees: X5 M) hoeven rond te rijden, terwijl zij toch over aansprekende prestaties beschikken.Over uiterlijk vertoon gesproken. De nieuwe X5 is leverbaar met het zogeheten Off Road-pakket. Je rijdt dan op luchtvering – in plaats van de standaard adaptieve dempers – en de koets is dan uitgedost met een skidplate voor en achter. Ook kun je met dit pakket de rijhoogte van de X5 instellen, alsook het rijkarakter. Zo zijn er vier modi: van het rijden op zanderig terrein tot sneeuw. Een elektronisch aangestuurd sperdifferentieel voor de achteras en meesturende achteras is tevens optioneel, evenals een omvangrijk veiligheidspakket, bestaande uit uiteenlopende elektronische snufjes.