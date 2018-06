Mei niet zo heet voor de autoverkopen

Mei 2018 is de boeken ingegaan als de warmste meimaand ooit gemeten. Met afstand. Waarschijnlijk daardoor ging het in de showroom van de autodealer niet zo hete aan toe.

Afgelopen maand werden er om zeer precies te zijn 36.952 nieuwe auto's verkocht. Dat is meer dan in dezelfde maand vorig jaar, te weten 1,8 procent, maar qua procentuele stijging aanzienlijk lager dan in de voorgaande maanden. Zo was april goed voor een plus van 17,5 procent, en in de eerste drie maanden van dit jaar ging het niet veel slechter.



Genieten, hoe dan ook

Een terugslag voor de branche? Welnee. Ook de autoverkopers hebben genoten van het vroege zomerweer. Hetzij gewoon met iets mindere aantallen. Zo gaat dat nu eenmaal soms. Bovendien valt er wel degelijk een opsteker te bespeuren: sinds 2012 had autodealend Nederland niet zo goed gedraaid in de maand mei.



Berekend over het gehele jaar zijn tot en met mei 206.506 auto's geregistreerd. Dat is een toename van 11,5 procent ten opzichte van 2017. Een plus die op 31 december resulteert in zo'n 430.000 nieuw verkochte auto's in 2018, verwachten de brancheorganisaties Bovag en RAI.



Polo-gekte

Wat de verkoop onder de verschillende merken betreft, deed Volkswagen het opnieuw goede zaken. Afgelopen maand verkocht het 4.381 nieuwe auto's waarvan het leeuwendeel een Up! of Polo betrof. Die laatste gaat sowieso als een malle, en laat concurrenten in de vorm van de eveneens nieuwe Fiesta maar al wat oudere Clio ver achter zich. Renault was de nummer twee van vorige maand en Opel en Peugeot vochten het tot op het laatste uit voor het brons. Opel trok uiteindelijk aan het langste eind.