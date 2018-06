'Bijna kwart van de Tesla Model 3-reserveringen geannuleerd'

Dit viel natuurlijk te verwachten door de aanhoudende problemen bij Tesla: klanten die afzien van hun aanvankelijk gereserveerde Model 3. Op moment van schrijven heeft bijna een kwart (23%) de keutel ingetrokken. Het terugontvangen van de aanbetaling is wat moet volgen, maar of Tesla daar de prioriteit op legt is de vraag. Waarschijnlijk wil het eerst de productie van de Model 3 op orde hebben. Bovendien ging het al niet zo lekker met de liquide status van het bedrijf.Tesla probeert van alles om de bouw van de Model 3 op de rit krijgen, maar loopt telkens weer tegen nieuwe problemen aan. Slechts mondjesmaat worden er bestellingen aan kopers afgeleverd, terwijl dit er duizenden per maand zouden moeten zijn inmiddels. Volgens het onderzoeksbureau Second Measure, die met deze informatie naar buiten treedt en al eerder de annuleringen rond de Model 3 onder de loep nam, verliest Tesla sneller reserveringen dan dat er nieuwe binnenkomen. Tesla behoudt zich van commentaar.